Il centrocampista della Roma Henrikh Mkhitaryan parla del match vinto contro il Vitesse in Europa League elogiando la crescita della sua squadra.

Henrikh Mkhitaryan ai microfoni di Sky Sport ha commentato lo 0-1 conquistato dalla Roma sul campo del Vitesse. “Sapevamo che non fosse facile perché il campo era in cattive condizione. Hanno cercato di metterci in difficoltà, non è stata una vittoria facile“.

Europa League

“Stiamo crescendo, stiamo migliorando e non possiamo giocare nello stesso modo ogni partita, dobbiamo fare le cose che ci chiede il mister. Meno male che i calciatori capiscono, così possiamo essere concentrati e vincere ogni partita. Dobbiamo pensare partita dopo partita, noi vogliamo sognare ed essere pronti ogni partita, per ora non pensiamo ad altri obiettivi”.

