Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric parla del suo passaggio illuminante ma si complimenta anche con Rodrygo e Benzema.

Luka Modric ha commentato l’assist stratosferico realizzato ieri sera a Sky Sport. “È stato il mio miglior assist? Non lo so, ma è stato molto importante, ci ha rimesso in vita. Però bisognava segnare e Rodrygo ha segnato, è stato bravo. Se sia il più bello non so, ma è il più importante. Questo stadio è un luogo molto speciale, quando il pubblico è così, quando ti spinge e non smette mai di darti sostegno significa tanto per noi”.

IM_Carlo_Ancelotti

“È un’altra serata magica, vivere notti così è speciale. Vediamo partita in partita ma abbiamo ambizione ed entusiasmo. Ora ci aspetta la Liga, dobbiamo vincere e avvicinarci al titolo. Benzema? Karim è incredibile, ha ricevuto qualsiasi elogio quest’anno perché impressionante. Quest’anno è il migliore, e tutti si sono resi conto di che giocatore sia. Averlo in squadra, come capitano, è straordinario“.

