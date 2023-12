Luciano Moggi contro Aurelio De Laurentiis dopo le accuse del presidente del Napoli verso la Juve: ecco la sua risposta

Luciano Moggi, tramite il suo editoriale su Libero, si è così scagliato verso il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La risposta dell’ex dg della Juventus.

IL COMMENTO – «De Laurentiis alla stampa ha dichiarato che «Vincere due scudetti di seguito è impossibile, solo imbrogliando può capitare». Evidentemente il presidente non si interessava di calcio quando il Milan vinceva campionati e Champions consecutivamente o quando la Juventus si confermava al top sia in Italia che in Europa. Peccato che la Figc sia rimasta in silenzio nell’occasione, dando l’impressione di avallare addirittura quanto dichiarato da De Laurentiis».

