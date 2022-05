L’esterno destro dell’Udinese Nahuel Molina si dice focalizzato solo sull’Udinese pur non chiudendo le porte al mercato.

Nahuel Molina a Marca ha raccontato un po’ di sé tra presente e futuro. “All’Udinese ho trovato un’organizzazione anche al di sopra di quello che pensavo. Quando ho ricevuto la proposta, ho detto subito di sì. Giocare con Messi in Nazionale è una follia che non avrei mai immaginato, era il mio idolo da bambino. Juve, Arsenal, Atletico Madrid? Mi riempie d’orgoglio che si parli dell’interesse di club di questo calibro”.

Rodrigo De Paul

“Ma in questo momento la mia testa è all’Udinese e con la Nazionale, con cui sogno di vincere il Mondiale. Poi vedremo. Seguire le orme di De Paul, che dall’Udinese è andato all’Atletico Madrid, mi piacerebbe, fare quel salto di qualità a un certo punto della mia vita calcistica. Ma la mia mente in questo momento è concentrata sul finire più in alto possibile con l’Udinese. Sono partito come numero 5, da centrocampista. Poi ho iniziato a giocare come un 9, da ala. Sono andato per tutto il campo”.

