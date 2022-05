L’esterno destro dell’Udinese Nahuel Molina si sta mettendo in mostra in questa stagione, dopo averlo fatto con la nazionale argentina.

Goal.com ha intervistato Nahuel Molina che ha rivelato chi sono i suoi modelli. “Sicuramente Trent Alexander-Arnold e Reece James. In Serie A, anche se giocano a sinistra, mi piace molto osservare Theo Hernandez e Ivan Perisic. Ci sono molti grandi terzini offensivi ma questi sono quelli che mi piacciono di più”.

“Li guardo per vedere cosa posso aggiungere al mio gioco. Penso sempre a cosa posso fare per fare un altro passo avanti, sia in attacco che in difesa. Giocare in top club in Europa? Ovviamente è un sogno e lo è anche giocare la Champions League. Ma ora sono all’Udinese e abbiamo ancora una partita – molto difficile – da disputare. Le voci sul trasferimento riguardano il club e non me. Io sono molto tranquillo. Sono contento di come sia andata non solo la mia stagione, ma anche quella della squadra“.

