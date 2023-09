Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Non ho ancora deciso chi giocherà ma al di là di chi parte dall’inizio a me interessa soprattutto la mentalità. Chi scende in campo deve avere fame e voglia, in quella posizione possono giocare in tanti e da tutti mi aspetto il massimo. Colombo comunque è pronto. Quest’anno credo che il campionato sia di un livello ancora superiore rispetto allo scorso perché il livello tecnico si è alzato. Noi cercheremo di giocarcela con tutti come abbiamo sempre fatto».

