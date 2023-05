Massimo Moratti ha spezzato una lancia a favore di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, per il percorso di Coppe dei nerazzurri

Ai microfoni di TMW, Massimo Moratti compie un passo indietro e ritira quelli che erano i dubbi nei confronti della bravura tecnica di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter:

INTER E COPPE- «Devo dire che se uno guarda il cammino in campionato può essere soltanto deluso dalle 11 sconfitte, cosa che io stesso, molto sinceramente, ero nei confronti di Inzaghi. Se poi però si va a vedere cosa ha fatto nelle coppe è miracoloso, è bravissimo. La squadra ha giocato non solo bene, ma con il carattere ed il piglio giusti per arrivare in finale. Super complimenti, ritiro tutti quelli che potevano essere i dubbi su di lui»

L’articolo Moratti: «Ritiro tutti i dubbi che avevo su Inzaghi, l’Inter…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG