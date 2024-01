L’episodio arbitrale chiave del match di stasera valido per la Supercoppa Italiana 2023/24: moviola Inter Lazio

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

12′ – Fallo da dietro di Gila nei confronti di Thuram. Il difensore biancoceleste interrompe l’azione nerazzurra, l’arbitro però non lo ammonisce.

37′ – Proteste nerazzurre per un contatto in area tra Barella e Gila, col centrocampista che finisce a terra. L’azione però nasce da un fuorigioco di Thuram. Non c’è nulla per l’arbitro.

40′ – Immobile si trattiene per la maglia con Acerbi, poi finisce per terra e reclama per un calcio di rigore. Marchetti ha visto tutto e lo invita ad alzarsi.

47′ – Lautaro finisce a terra per fallo di Pedro in area di rigore. Marchetti non lo nota e lascia correre, dopo il consulto col Var si accorge dell’errore ed assegna il calcio di rigore ai nerazzurri.

53′ – Proteste della Lazio per un presunto tocco col braccio di Dimarco: l’esterno nerazzurro però sembra colpire la palla con la schiena. L’arbitro lascia correre.

69′ – Lamentele della Lazio per un contatto tra Isaksen e de Vrij: il contatto è fuori dall’area di rigore. L’arbitro non interviene e nemmeno il Var.

78′ – Cartellino giallo per Calhanoglu per un fallo a centrocampo. Punizione Lazio e ammonizione per l’ex Milan.

