Il Sassuolo di Dionisi macina il Real Vicenza: i neroverdi scatenati in amichevole

Vittoria roboante in amichevole per il Sassuolo che batte 22-0 il Real Vicenza. In evidenza i due ex Inter Andrea Pinamonti e Samuele Mulattieri.

Il primo è stato autore di una tripletta, mentre l’ultimo arrivato ha debuttato nella ripresa e non ha deluso le aspettative del tecnico Dionisi: l’attaccante classe 2000 ha realizzato infatti ben 5 reti e due assist.

L’articolo Mulattieri scatenato: cinque reti, due assist e una rovesciata al debutto con il Sassuolo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG