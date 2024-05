Il centrocampista del Milan Yunus Musah è soddisfatto di come è andato il suo primo anno in rossonero.

Yunus Musah ha parlato della sua prima stagione al Milan ai microfoni di SportMediaset. “Mi è piaciuto molto il mio primo anno. Ho potuto giocare la Champions, l’Europa League. Mi sono sentito importante in squadra e voglio continuare a crescere. Mi piacciono tanti giocatori che hanno giocato al Milan. Io sono concentrato a crescere e imparare. Voglio giocare ancora di più il prossimo anno e aiutare la squadre in attacco e in difesa”.

Gli obiettivi

“Dobbiamo migliorare in tutti i reparti e in tutto quello che possiamo se vogliamo essere la migliore in Italia. Abbiamo l’ambizione di essere migliori. Siamo arrivati secondi, ma il prossimo anno dovremo fare meglio per essere primi“.

Yunus Musah

Alla ricerca della prima rete in rossonero

“Lo sogno tanto, sarebbe incredibile farlo durante il mio primo anno qui. Sono molto determinato. Sarei felicissimo”.

Su Leao

“Rafa è un bravissimo giocatore. Ci divertiamo in spogliatoio. E’ molto importante per noi, fa la differenza quando gioca. Non ho altro da dire. Come rapper? Non ascolto molto la sua musica (ride, ndr)”.

Posizione preferita

“Io gioco da 8, mi piace fare il box to box, ma se servo all’allenatore faccio anche altri ruoli. Aiuto la squadra“.

Il motivo della flessione

“Difficile dirlo. Abbiamo giocato contro squadre toste. Alla fine ci abbiamo provato al massimo. Dovremo riflettere. Dovevamo giocare meglio, c’era la motivazione e la grinta nel farlo”.

