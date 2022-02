L’attaccante cerca il gol scaccia crisi: Inzaghi ha bisogno del Toro per battere il Napoli e consolidare il primato in classifica.

Inzaghi dà fiducia a Lautaro Martinez e in cambio chiede il gol che faccia girare la stagione. Come riporta il Corriere della Sera, il Toro si è perso: l’ultimo gol risale al match contro la Salernitana prima di Natale, troppo poco per chi vuole trascinare l’Inter. Questa sera un’altra grande chance. Per spegnere le voci di mercato e spingere l’Inter ancora più su in campionato.

Quale migliore occasione se non questa per rimpolpare il magro bottino di 11 centri in campionato? L’Inter deve cambiare marcia e si affida al Toro in coppia con Dzeko per tenere a distanza di sicurezza il Napoli di Spalletti. Un gol dell’argentino allontanerebbe anche il mercato.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG