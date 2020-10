Napoli: positivi al Covid-19 Zielinski e un dirigente

Il Napoli ha ufficializzato una notizia che circolava in rete da qualche ore: ci sono due positivi tra le fila del club partenopeo. Gli ultimi tamponi hanno evidenziato la positività al Covid-19 del calciatore Piotr Zielinski e del collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi. I calciatori partenopei saranno monitorati ancora in vista della trasferta con la Juventus, alla quale, nonostante gli auspici del virologo che effettua i tamponi per il club campano, la squadra di De Laurentiis non si potrà sottrarre.

Cosa prevede il nuovo protocollo

Ieri, infatti, il Consiglio straordinario della Lega Serie A ha stabilito che le partite si disputeranno regolarmente se i club avranno a disposizione 12 giocatori di movimento e un portiere. Per rinviare una partita (e ciascun club può fare una sola richiesta), servono almeno 10 contagiati. Qualora un club si rifiutasse di prendere parte ad una gara con un numero inferiori di positivi tra i propri calciatori, è previsto il 3-0 a tavolino.

Napoli contro la Juve con assenze pesanti

Non sono previste ulteriori eccezioni insomma, poiché nelle prime giornate ci sono già stati club che hanno dovuto rinunciare a 2-3 calciatori contagiati, tra i quali ci sono stati anche calciatori importanti. Allo stato attuale delle cose, il Napoli affronterà domenica sera la Juventus senza Zielinski, Insigne (infortunato) e Manolas in forte dubbio.