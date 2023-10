Il quotidiano AS oggi esalta l’ennesima grande prestazione di Jude Bellingham, capace al San Paolo di fare la differenza servendo a Vinicius la palla dell’1-1 e firmando il momentaneo vantaggio al Maradona

Il quotidiano AS oggi esalta l’ennesima grande prestazione di Jude Bellingham, capace al San Paolo di fare la differenza servendo a Vinicius la palla dell’1-1 e firmando il momentaneo vantaggio al Maradona. Napoli-Real Madrid ha visto una maiuscola prova di un giovane che si merita l’appellativo di «Genio». Fabio Capello, su Sky Sport, ha aggiunto questa considerazione: “Bellingham ha dimostrato quello che vale, è un giocatore completo, come ha detto Ancelotti. Ha assolutamente ragione, non gli manca nulla. Per me è sempre un giocatore imprendibile, non è una cosa solo di stasera, perché ha tutto: dribbling, finalizzazione e velocità». Altrettanto colpito, se non di più, è stato Alessandro Del Piero: «Bellingham è forte fisicamente, bravo con i piedi, ha una grande personalità e segna anche gol. Definitelo come volete, ma è fortissimo e lo è in tutte le zone del campo, con o senza palla. Quando si inserisce fa male agli avversari. Che uno così giovane arrivi al Real Madrid con questa personalità è un’altra cosa da non sottovalutare, complimenti a lui e anche ad Ancelotti, che ha saputo gestire bene questa situazione fin dall’inizio». L’ex juventino ha concluso la sua analisi puntualizzando il cambiamento in atto nel Real Madrid di oggi rispetto a quello dell’anno scorso: «Jude non è il sostituto di Benzema, ma ad oggi lo sta sostituendo nel numero dei gol. Senza il francese, il Real Madrid gioca sugli inserimenti di Bellingham per danneggiare le difese avversarie».

A Uefa.com, il Player of the Match ha fatto una dichiarazione estremamente indicativa della sua voglia di migliorarsi: «La mia prestazione? Non la analizzo davvero finché non la guardo. Ma sono contento, ora concentriamoci sulla prossima partita». Decisamente più netto il parare del compagno di squadra Valverde: «Bellingham ha giocato una partita sensazionale. Ha realizzato l’assist per la rete di Vinicius e sul secondo gol Jude ha fatto semplicemente una magia».

