Tanguy Ndombele è l’ultima idea di calciomercato dell’Inter per completare il proprio centrocampo: le ultime

L’Inter pensa anche a Tanguy Ndombele per completare il proprio centrocampo. Il nome del francese non scalda ancora molto gli animi dei dirigenti nerazzurri, che restano al lavoro.

Come riferisce Alfredo Pedullà, nella giornata di oggi il calciatore del Tottenham è stato proposto nuovamente ai nerazzurri. Il club nerazzurro al momento non sembra convinto sull’affondare il colpo per l’ex Napoli.

L’articolo Ndombele Inter, è stato proposto nuovamente ai nerazzurri: cosa filtra proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG