La gara persa ieri dal Paris Saint Germain contro il Real Madrid continua a lasciare strascichi; c’è stato anche un confronto acceso Neymar-Donnarumma.

Il Paris Saint Germain ieri è uscito sconfitto dal Bernabeu dopo aver dominato per un’ora abbondante. Al 61′ accade l’episodio chiave: Donnarumma tergiversa troppo col pallone tra i piedi e se lo fa soffiare da Benzema dopo un contrasto energico, sul prosieguo il francese segna l’1-1 dando il via alla rimonta.

Neymar

Subito dopo la fine della gara i giocatori del club francese non trattengono la rabbia, come riporta Marca: Neymar in particolare rivolge molte critiche al portiere stabiese che reagisce prontamente ricordandogli di aver perso il pallone che ha portato al 2-1, solo i compagni riescono ad evitare che la cosa degeneri in rissa.

