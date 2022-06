L’attaccante del Paris Saint Germain Neymar Junior ha parlato di Lionel Messi e del proprio futuro.

Neymar a Canal+ ha provato a descrivere le difficoltà di ambientamento di Messi al PSG. “Leo Messi ha trascorso molti anni a Barcellona, è difficile adattarsi ed è difficile cambiare squadra e città. Per quanto riguarda il calcio, bisogna considerare lo stile di gioco della squadra, con calciatori che non capiscono il modo in cui gioca”.

Lionel Messi

“Tutto ciò è danno. Io, Leo e Kylian siamo giocatori che vengono sempre giudicati in base alle loro prestazioni, ai numeri e ai titoli. Conosciamo le nostre responsabilità ed è per questo che cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. Le mie ambizioni sono sempre quelle di vincere tanti trofei, ho un contratto con il Paris Saint-Germain e quindi resterò in Francia. Voglio giocare e vincere Mondiale e Champions League. Rinnovo Mbappé? Fino all’annuncio non sapevo niente, ma sono molto felice che abbia deciso di restare. Penso che il progetto PSG sia quello giusto per lui”.

