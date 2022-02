Il talento ex Santos parla così in una diretta Twitch insieme al connazionale Ronaldo.

Si è sempre vociferato di alcuni comportamenti non proprio da vero atleta fuori dal campo. Ora il diretto interessato non fa molto per spegnere quelle voci. In una diretta Twitch con il connazionale Ronaldo, l’attaccante del PSG Neymar ha detto: “Voglio giocare negli Stati Uniti dopo le esperienze in Europa, almeno per una stagione.

È un campionato breve, hai tre o quattro mesi di vacanza. Ho dei dubbi sulla possibilità di tornare a giocare in Brasile. A volte ci penso e dico che mi piacerebbe, altre no”. Nella nostra Serie A c’è chi ha già preso una decisione simile. Stiamo parlando di Lorenzo Insgine, prossima stella del Toronto FC.

