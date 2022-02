Molto probabilmente oggi nel match Brentford-Newcastle tornerà a calcare un campo di calcio Christian Eriksen.

Oggi pomeriggio nel match delle 16 del suo Brentford contro il Newcastle l’ex fantasista dell’Inter Christian Eriksen dovrebbe tornare in campo dopo il bruttissimo attacco cardiaco subito ad Euro2020. È molto improbabile un suo utilizzo dal primo minuto ma ci sono tante possibilità che sia uno dei subentranti.

Christian Eriksen

Il danese sarà il primo calciatore con defibrillatore sottocutaneo a giocare in uno dei cinque maggiori campionati europei di calcio. Ricordiamo che in Italia una persona con defibrillatore sottocutaneo non può svolgere nessuna attività a livello agonistico ed è stato poi questo il motivo per cui Eriksen ha dovuto rescindere il contratto che lo legava all’Inter.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG