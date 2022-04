Il portiere dell’Ajax Andre Onana ha ricevuto lodi smisurate addirittura da Oliver Kahn, uno che di portieri se ne intende.

L’ex portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Oliver Kahn ha scomodato paragoni pesanti per descrivere Andre Onana; ecco le sue dichiarazioni a Sport Bild. “Per me è fra i cinque migliori portieri del mondo, perché è un calciatore veloce, agile e potente, molto bravo anche in fase d’impostazione della manovra”.

Pallone Champions League

“Mi ricorda qualcosa a metà tra Alisson e Ter Stegen. Se continua a lavorare duramente, può diventare tranquillamente il miglior portiere al mondo”. Parole che fanno felici i tifosi dell’Inter dato che l’estremo difensore si trasferirà in nerazzurro a partire dalla prossima stagione.

