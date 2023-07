Anche se il Manchester United sembra sulle tracce di André Onana, non è stata ancora recapitata alcuna offerta all’Inter

Manchester United in pressing per André Onana, ma l’approccio è ancora timido e silenzioso. Come riporta il giornalista Simone Togna sul proprio Twitter, i Red Devils non avrebbero ancora fatto pervenire alcuna offerta all’Inter.

I nerazzurri, in attesa di sapere se la cessione del camerunese andrà in porto, provano a tutelarsi con i profili di Trubin, Mamardashvili e Carnesecchi. Situazione dunque che resta da monitorare, in attesa di capire se il club inglese farà o meno l’affondo decisivo.

L’articolo Onana-United, ancora nessuna offerta da parte dei Red Devils: la situazione proviene da Inter News 24.

