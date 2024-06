L’opinionista Giancarlo Padovan boccia su tutta linea la scelta dei dirigenti rossoneri di affidare al portoghese la guida della Prima Squadra.

Giancarlo Padovan in una lunga intervista concessa a MilanNews non ha nascosto le sue perplessità sulla figura di Paulo Fonseca; ecco le sue parole. “Non mi convince affatto e tanto valeva a quel punto tenere Pioli, che ha vinto e fatto vedere un gioco migliore di quello di Fonseca. Nel cambio il Milan ci perde, Fonseca non è da Milan, non ha mai giocato a livelli tali da rubare l’occhio. Ha vinto allo Shakhtar dove hanno vinto anche gli altri allenatori, come Lucescu e De Zerbi, a Roma ha fallito miseramente, è andato in Francia e ha mancato la qualificazione diretta in Champions. Davanti a tutto questo mi chiedo: perché Fonseca Mi viene da pensare che costi poco, ma anche in questo caso ce ne sono tanti che costano poco. Per i precedenti lo boccio su tutta la linea”.

Paulo Fonseca

Su Conte

Il giornalista ritiene poi che ci siano stati contatti con Antonio Conte: “Conte l’ha incontrato due volte, voleva cambiare troppi giocatori ed è la ragione per cui non è stato preso. Il Milan vuole risparmiare come tutte le società che vogliono essere sostenibili”. In realtà molti colleghi ritengono che i rossoneri non lo abbiano mai interpellato.

L’ex Brighton

“Era un profilo da valutare e magari è stato valutato. Poteva andare bene per quello che ha fatto a Brighton. Un nome sicuramente spendibile”.

