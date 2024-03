Oggi il match valido per la giornata del campionato di Serie A 2023/2024 tra Cagliari e Salernitana: le pagelle del match

I top del match valido per la giornata di Serie A 2023/24: pagelle Cagliari Salernitana.

TOP CAGLIARI SALERNITANA

Il migliore in campo non può non essere Shomurodov: TOP di questo Cagliari Salernitana. Qualità e freddezza che permettono ai sardi di respirare, e la doppietta rende più dolce questo successo che porta gli uomini di Ranieri sempre più vicino alla salvezza. Menzione d’onore per Nandez decisivo nelle azioni da goal dei rossoblu

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG