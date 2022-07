Il difensore del club bergamasco è stato sorpreso dall’azienda nazionale antidoping che ha effettuato un controllo diverse settimane fa.

Josè Palomino dell’Atalanta è stato sospeso in via cautelare per uso di doping: il test è stato effettuato a inizio luglio, come riporta Sky Sport ed era a sorpresa. La sostanza proibita usata dall’argentino è il Clostebol Metabolita, un caso simile, se confermato, riguardò Fabio Lucioni del Benevento qualche anno fa.

Ora il giocatore della Dea ha pochi giorni di tempo per chiedere le contro-analisi e nel caso venisse confermata la presenza della sostanza verrebbe giudicato dopo l’estate, sempre che non opti per il patteggiamento. sempre in caso di conferma, rischia da 2 a 4 anni di squalifica, dipende dalla sua intenzionalità e/o dall’eventuale responsabilità di altre persone, come medici o preparatori.

