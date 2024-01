L’ex difensore di Inter, Milan e Roma, Christian Panucci, ha commentato così il pareggio dei nerazzurri contro il Genoa

Intervenuto dagli studi Mediaset nel corso di Pressing, Christian Panucci ha detto la sua su Genoa Inter.

LE PAROLE – «L’Inter non era stanca, anche il Genoa poteva essere stanco. Il Genoa è andato a 2mila km/h, l’Inter era sottotono. Non è perché era stanca. Il Genoa ha fatto un grande pressing, a Marassi fa partite straordinarie ma non si può vincere ovunque. Lautaro è un fenomeno ma anche Arnautovic è un ottimo attaccante. Non è che senza Lautaro l’Inter non possa vincere lo scudetto».

