Parma-Milan 1-3: Kessie, Rebic e Leao spingono i rossoneri, espulso Ibra

Parma-Milan 1-3. Nel secondo anticipo della 30.a giornata di Serie A (nel pomeriggio lo Spezia ha avuto la meglio sul Crotone per 3-2), il Milan ha ottenuto tre punti importantissimi in casa di un Parma sempre più inguaiato in zona retrocessione. La partita si mette subito in discesa per il ‘Diavolo,’ che si porta in vantaggio all’8’ con un bel gol di Rebic. I rossoneri sembrano in controllo della partita e al 44’ ottengono il raddoppio con Kessie al termine di una sere di fitti passaggi al limite dell’area ducale.

Ad inizio ripresa Ibrahimovic si fa espellere per proteste nei confronti dell’arbitro Maresca e la gara si riapre. Dopo un paio di interventi miracolosi di Donnarumma, il Parma accorcia le distanze con Gagliolo al 66’ (assist di testa di Pellé). Nel finale, i gialloblu si sbilanciano inevitabilmente alla ricerca del pari e il subentrato Leao in contropiede mette a segno il gol del definitivo 1-3 in pieno recupero. Con questa vittoria, il Milan allunga in seconda posizione in classifica con 63 punti, in attesa che la Juventus (ora terza con 59) giochi domani in casa contro il Genoa alle ore 15:00. Il Parma, invece, penultimo con 20 punti, avrebbe bisogno di un mezzo miracolo per mantenere la massima categoria.

Parma-Milan 1-3 | Tabellino

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer (27′ st Meite), Kessie; Saelemaekers (27′ st Dalot), Calhanoglu (32′ st Krunic), Rebic (39′ st Leao); Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Castillejo, Tonali, Hauge, Gabbia, Mandzukic, Diaz. Allenatore: Pioli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti (40′ st Traore), Bani, Gagliolo, Pezzella (29′ st Busi); Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho (1′ st Cornelius). A disposizione: Colombi, Laurini, Bruno Alves, Valenti, Osorio, Dierckx, Grassi, Brugman, Camara. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

MARCATORI: 8′ Rebic (M), 44′ pt Kessie (M), 21′ st Gagliolo (P), 49′ st Leao (M)

ESPULSI: Ibrahimovic (M) al 15′ st per proteste.

AMMONITI: Bani, Pezzella, Gagliolo, Kucka (P), Calhanoglu, Hernandez, Kessie, Meite (M).