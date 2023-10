Benjamin Pavard è diventato ormai una pedina inamovibie sulla scacchiera dell’Inter: il tecnico pensa di affidargli 2 avversari

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha una strategia ben precisa in mente per quanto riguarda Benjamin Pavard.

Il difensore francese, autore di prestazioni incredibili sia coi nerazzurri che in nazionale, si avvia verso la titolarità garantita. Niente più panchina per lui, ma anzi un compito importante da svolgere: fermare avversari velenosi come Zapata e Lukaku.

L’articolo Pavard è ormai un perno dell’Inter: Inzaghi pensa a lui per bloccare 2 giocatori proviene da Inter News 24.

