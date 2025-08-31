Manca davvero poco alla chiusura del mercato, ma la Juve si è mossa per chiudere il grande colpo a effetto. Il centrocampo bianconero sta per accogliere un top player.

La Juventus ha iniziato la nuova stagione con una certezza: nonostante un mercato ridotto al minimo, la squadra di Igor Tudor ha mostrato fin da subito solidità e organizzazione. L’esordio in campionato ha confermato che, pur senza rivoluzioni, il gruppo bianconero resta competitivo e pronto a lottare ai vertici. Una dimostrazione importante, soprattutto alla luce di un’estate caratterizzata da trattative difficili e da numerose occasioni sfumate. Il direttore generale Damien Comolli, nelle ultime ore, ha ribadito come il club abbia dovuto affrontare le limitazioni imposte dai bilanci, andando avanti con prudenza e tenendo il freno tirato. La società aveva sondato profili di livello assoluto, come Jadon Sancho, con il quale esisteva addirittura un accordo verbale. Alla fine, però, l’affare non si è concretizzato, segno di un’estate fatta più di attese che di colpi roboanti.

La vera vittoria del mercato, in un certo senso, è la permanenza di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, dopo settimane di rumors e trattative sotterranee, è rimasto alla Cortinassa e sarà quasi certamente parte del progetto del tecnico croato. Una conferma che vale quanto un acquisto, perché restituisce a Tudor un centravanti motivato e desideroso di incidere dopo mesi difficili. La Juventus, insomma, si è presentata ai blocchi di partenza con una rosa che non ha subito grandi rivoluzioni, ma che può contare su una solidità tecnica e tattica importante. Il messaggio che arriva da Torino è chiaro: si lavora per un equilibrio tra conti e campo, consapevoli che i colpi mirati possano arrivare anche al di fuori della squadra maschile. Non a caso, proprio nelle ultime ore, è emersa una trattativa che ha acceso l’entusiasmo, e riguarda il settore femminile.

Juventus Women, colpo vicino: Lia Walti pronta a sbarcare a Torino

Dopo settimane di trattative sotterranee, la Juventus Women è vicinissima a un grande colpo a centrocampo. Si tratta di Lia Walti, 32enne svizzera in forza all’Arsenal, regista tra le più apprezzate a livello europeo. Capitana della Nazionale svizzera e fresca vincitrice della Champions League con le Gunners, la giocatrice rappresenta un profilo di altissimo spessore. Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti tra le parti sono ormai in fase avanzata. Walti ha già espresso gradimento per la destinazione bianconera, mentre la Juventus lavora per definire l’affare entro il 10 settembre, data di chiusura del mercato. L’Arsenal valuta il suo cartellino intorno ai 200 mila euro: una cifra accessibile, ma che richiede l’ok definitivo del club londinese.

La giocatrice, reduce da un recente intervento medico senza conseguenze sulla sua carriera, è in perfetta forma e pronta a mettersi a disposizione. Per la Juventus rappresenterebbe un innesto cruciale in un reparto che ha sofferto negli ultimi mesi, soprattutto dopo la parentesi poco fortunata di Sara Bjork Gunnarsdottir. Il contratto proposto a Lia Walti dovrebbe essere pluriennale, con l’obiettivo di farne non solo un rinforzo immediato, ma anche una guida esperta per il gruppo bianconero. Un segnale forte di ambizione, che conferma come la Juventus voglia continuare a crescere anche nel calcio femminile, puntando su nomi di caratura internazionale.