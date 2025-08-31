Il mercato si avvia alla chiusura ma il Napoli è intenzionata a chiudere un ultimo colpo in extremis. C’è chi farebbe carte false per arrivare sotto l’ombra del Vesuvio, ma il tempo sta per scadere.

Il Napoli prova a mettere la ciliegina sulla torta a un mercato estivo che, tra entusiasmo e contrattempi, ha già consegnato ad Antonio Conte una rosa competitiva e affamata. I partenopei hanno iniziato la campagna acquisti con decisione, centrando obiettivi pesanti e dando la sensazione di poter chiudere il cerchio in tempi rapidi. Tuttavia, il percorso non è stato privo di ostacoli: l’infortunio di Romelu Lukaku, arrivato proprio quando il belga sembrava pronto a caricarsi l’attacco sulle spalle, ha rappresentato una tegola non da poco per il tecnico salentino. Il reparto avanzato resta dunque il nodo principale, anche se le mosse della dirigenza non si fermano. Con l’arrivo ormai imminente di Rasmus Hojlund, operazione che ha richiesto trattative serrate e che potrebbe cambiare il volto del reparto offensivo, il Napoli ha messo un punto fermo in prospettiva futura.

Non è un caso che la società stia valutando ulteriori profili per bilanciare l’organico e offrire a Conte soluzioni adeguate su più fronti, soprattutto considerando la partecipazione alla prossima Champions League. Ma le valutazioni non riguardano soltanto l’attacco. Anche la difesa ha bisogno di ritocchi, come dimostrato dalle ultime amichevoli e dall’esordio in campionato: Conte pretende affidabilità sulle corsie e più solidità al centro. Da Giovanni Manna arrivano segnali chiari, il lavoro continua a 360 gradi con l’intento di non lasciare nulla di incompiuto. Il Napoli vuole arrivare al gong finale del mercato con una squadra non solo rinforzata nei numeri, ma soprattutto adeguata al progetto tattico del nuovo allenatore.

Juanlu sogna Napoli, ma per Conte non è una priorità

In questo contesto si inserisce il nome Juanlu Sánchez, esterno classe 2003 cresciuto nel Siviglia e reduce da un’annata di crescita che ha attirato l’interesse di diversi club europei. Il terzino spagnolo vedrebbe di buon occhio un trasferimento al Napoli, al punto da spingere apertamente per una cessione che gli permetterebbe di approdare in Serie A. Non è un mistero che il giocatore farebbe carte false pur di vestire la maglia azzurra, ma la trattativa resta complessa. Il Siviglia chiede circa 20 milioni di euro, mentre il Napoli non intende spingersi oltre i 17-18 milioni. Una distanza che, a pochi giorni dalla chiusura della finestra, rischia di essere determinante. Soprattutto perché, al di là delle qualità del giocatore, Conte non considera l’operazione una priorità assoluta.

Altre zone del campo hanno la precedenza e la spesa richiesta per Juanlu viene giudicata eccessiva rispetto all’impatto che l’operazione potrebbe avere nell’immediato. La sensazione è che, salvo sorprese, l’affare possa slittare, eventualmente, a gennaio, quando le condizioni economiche e le esigenze tecniche potrebbero cambiare. Per il momento Juanlu resta un nome sul taccuino, un’opzione intrigante ma non prioritaria. Il Napoli continua a guardarsi intorno e a lavorare sugli incastri, con l’obiettivo di regalare a Conte una squadra completa e pronta a competere su più fronti: il tempo a disposizione però è sempre meno.