L’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini ha detto la sua sulla gestione Zhang, spendendo un consiglio per l’attuale patron nerazzurro

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex presidente dell’Inter Pellegrini ha voluto dare un consiglio a Zhang:

«Se l’Inter dovesse vincere la finale di Champions League, non so come si comporterebbe Steven. Potrebbe vendere o meno. Se fossi al suo posto, io venderei la società. Lo dico perché, una volta raggiunto il massimo con una vittoria, vittoria assolutamente auspicabile, passerei la mano».

