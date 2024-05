L’agente FIFA Rafaela Pimenta ha elogiato il suo assistito Henrikh Mkhitaryan che quest’anno ha giocato praticamente sempre nei nerazzurri.

Rafaela Pimenta ha parlato di Henrikh Mkhitaryan a L’Interista: “Di campioni ne ho conosciuti tanti, ma lui è incredibile per la passione che lo ha sempre condotto nel corso della carriera. E’ la passione a condurlo, mai i soldi: sembra una banalità, ma nel suo caso è davvero così. Per questo migliora sempre, anche a 35 anni e corre così”. Non sono parole di circostanza, il diretto interessato in una lunghissima intervista rilasciata ieri ha confermato di avere un’immensa passione per questo gioco: l’armeno non è mai andato ad allenarsi controvoglia in questa stagione.

“Bambini ed adulti hanno davanti un grande riferimento guardando il suo modo di essere un campione, per i valori positivi che esprime, di sportività, determinazione nell’inseguire ciò che ama, il calcio. E sono convinta che diventerà ancora più forte”.

Sulla fine della carriera

“Questa parola, ‘ritiro’, non l’ho mai sentita pronunciata dalla sua bocca. Non ci ha mai pensato, per questo riesce ad essere ancora così in forma ed a dare tutto quello che ha in campo. Ed ha ancora tanto da dare, lo vedrete”. L’armeno ha rinnovato alla fine del 2023 il contratto che inizialmente scadeva a giugno 2024: la nuova scadenza è giugno 2026, quando l’ex Roma avrà 37 anni.

