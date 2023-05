Con la doppietta di Lapadula, il Cagliari passa al prossimo turno dei playoff di Serie A: per i rossoblu ora c’è il Parma

Il Cagliari supera il Venezia per 2-1 nel primo turno dei Playoff di Serie B: decisiva la doppietta di Lapadula – due gol in meno di 5 minuti – mentre ai lagunari non basta il gol del subentrato Pierini.

I rossoblu completano così il parco delle squadre che si giocheranno la promozione: martedì giocheranno contro il Parma.

