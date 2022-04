Riguardo l’inchiesta sulle presunte plusvalenze gonfiate ha parlato anche l’avvocato del Napoli Mattia Grassani.

Mattia Grassani ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA sostenendo l’innocenza del Napoli e giustificando i costi dell’operazione Osimhen. “Tutti conoscono Osimhen e il suo valore, che non è stato affatto sopravvalutato, tanto da essere addirittura incrementato oggi dopo neanche due stagioni. Ho spiegato le ragioni tecniche alla base dell’operazione chiarendone la genuinità”.

“Inoltre ho ricordato la solidità economico finanziaria del Napoli, da sempre esempio virtuoso nel settore calcistico, che non ha certo bisogno di escamotages per far quadrare i bilanci. La Procura Federale ha strutturato un metodo, in totale autonomia e senza la validazione di alcun organismo sportivo o statuale, basato su criteri quali età, presenze, retribuzione etc, successivamente oggetto di confronto con il sito internet Transfermarkt. Tuttavia, la totalità delle parti ha eccepito l’insussistenza di un metodo convenzionale per la valutazione del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori, come già più volte dichiarato dalla giurisprudenza statuale e sportiva. Del resto, se esistesse un ‘tariffario’ o un ‘listino prezzi’ non avrebbe più senso il calciomercato e si svilirebbe il ruolo degli operatori di mercato e l’autonomia negoziale dei privati“.

