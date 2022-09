Arrivano le pagelle di Fabrizio Ponciroli sul mercato, ecco le parole a TMW sulle pagelle sul Milan per questa sessione estiva.

Fabrizio Ponciroli a TMW da la pagella del mercato del Milan, ecco il suo voto nei confronti dei rossoneri: “Il Milan invece ha capito perfettamente com’è il calcio del futuro. Ha preso tutti giovani e di prospettiva, De Ketelaere mi sembra un gran bel talento e nei prossimi anni farà la differenza questo progetto. Il lavoro societario è straordinario, l’unico dubbio che ho è sulla difesa ed è legato al recupero di Kjaer. Quest’anno comunque le big si sono mosse tutte bene, il Milan però per me è da 9.5. Io vedo il Milan subito dietro l’Inter, poi alle loro spalle Juve, Roma e Napoli.“

sede Milan

Tonali parla così prima del derby: “L’intensità è la base del nostro lavoro, ci abbiamo lavorato tutto l’anno scorso. È l’ingrediente principale per affrontare questo derby. Deve giocare come fosse una partita come le altre. Ha qualità e abbiamo già visto che è fortissimo. Deve giocare libero come sa fare e non farsi prendere dalla fretta.“

