Il portiere del Paris Saint Germain, Donnarumma dal ritiro dell’Italia, fa i complimenti a Courtois per la prestazione.

Il portiere della nazionale italiana e ex Milan, Donnarumma parla della prestazione superlativa di Courtois: “Sicuro, ieri ho visto la gara e ha disputato una partita incredibile, ha tenuto in piedi il Real Madrid fino all’ultimo. Un po’ di effetto mi ha fatto, potevamo esserci noi, ma purtroppo il calcio è così. Hanno vinto loro e a Courtois faccio i complimenti, ha fatto grandi interventi.“

Gianluigi Donnarumma

Così sull’addio di Chiellini alla nazionale: “Mi mancherà tutto di Giorgio, sia in campo che fuori è stato un punto di riferimento per il calcio italiano e mondiale, soprattutto per noi giovani. Ci ha dato una grande mano, vogliamo ora dargli una grande gioia. In campo mancherà, è veramente fantastico e ti dà sempre una mano, anche con una semplice parola.“

Sul Paris Saint Germain: “Far parte di una società del genere e di una squadra del genere ti aiuta tanto, alternarsi per un portiere non è semplice ma questa stagione mi ha aiutato da tutti i punti di vista.“

