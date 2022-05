Dopo l’addio burrascoso di cinque anni fa di Francesco Totti alla Roma, ora il vecchio capitano può tornare in società.

Oggi ricordiamo cinque anni da quando Francesco Totti ha appeso le scarpette al chiodo ma l’amore per la Roma non è scomparso anzi, proprio l’ex capitano giallorosso è sempre sugli spalti, non perde una partita della squadra che vede come allenatore Josè Mourinho.

Non si tratta però di un tifoso qualunque che passa inosservato.

Il Corriere dello Sport parla di un vicino ricongiungimento tra l’ex campione e i Friedkin che vogliono studiare una proposta da presentare all’ex numero 10.

Francesco Totti

A differenza della precedente dirigenza, la proprietà attuale ha compreso quanto sia importante questa operazione, sia dal punto di vista di marketing che per la vicinanza di un leader carismatico.

Sarebbe una novità super interessante in casa Roma, Francesco Totti diventerebbe un uomo di campo al fianco di Josè Mourinho.

Contributo che mediaticamente sarebbe necessario ma che avrebbe il suo riscontro anche per le trattative di mercato. Non sarebbe il primo ex calciatore che assume la direzione sportiva.

L’ex capitano ha lasciato intendere il suo interesse verso questa posizione: “Chi non vorrebbe andare alla Roma? Dopo i problemi con la vecchia proprietà le cose sono cambiate. Vediamo. I matrimoni si fanno in due“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG