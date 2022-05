L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella giocherà almeno per un altro anno e lo farà in blucerchiato.

Fabio Quagliarella dopo la sconfitta indolore subita contro l’Inter ha parlato a DAZN del suo futuro. “Con il presidente ci siamo dati appuntamento a settimana prossima, l’obiettivo era salvarsi. Credo che non dovrebbero esserci grossi problemi. So benissimo che ho 39 anni e che non posso giocare 38 partite, ma so che posso dare una mano nello spogliatoio ai compagni più giovani come ho fatto in questi anni. Poi più passa il tempo e più serve usare la parola con i più giovani. Quest’anno ci siamo ricompattati e abbiamo raggiunto la salvezza”.

IM_pallone_serie_A_2020

Anche il presidente Marco Lanna ha confermato il summit previsto: “Con Quagliarella c’è un accordo verbale; presto ci accomoderemo intorno a un tavolo per parlare di futuro. Lui può ancora essere importante e insegnare molto ai nostri giovani. Dunque, penso che resterà con noi anche nella prossima stagione“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG