Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ieri è tornato al goal dopo aver trascorso un brutto periodo per il quale si scusa pubblicamente.

Piotr Zielinski analizza la gara con lo Spezia ed il suo campionato ai microfoni di DAZN. “Sono felice per il gol realizzato e per aver concluso la stagione con questa vittoria. Chiudiamo questo campionato in bellezza, c’è entusiasmo per questo risultato“.

Dries Mertens

“La mia prima parte di stagione è stata positiva, la seconda, invece, leggermente sottotono. Mi rifarò l’anno prossimo, dimostrerò il mio potenziale perché questa seconda parte di stagione non rispecchia il mio valore reale. La stagione del Napoli è positiva, anche se purtroppo ci è mancato qualcosa. Abbiamo perso dei punti con le piccole del campionato, come Empoli e Spezia all’andata per esempio. Ma l’anno prossimo proveremo a fare qualcosa in più, anche se abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale, cioè la qualificazione alla prossima Champions League”.

