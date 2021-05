Radio Nerazzurra inaugura la prima edizione del premio L’Interista dell’anno.

La Web Radio del Gruppo Triboo, in collaborazione con la squadra FC Internazionale Milano, inaugura il primo trofeo destinato al giocatore nerazzurro che meglio incarna i valori dell’interismo.

Radio Nerazzurra è la prima e unica web radio dedicata al mondo Inter e si rivolge ai tantissimi appassionati per fornire loro notizie ed approfondimenti. Un canale preferenziale per il pubblico nerazzurro per rimanere costantemente aggiornato sulla propria squadra del cuore, e che sfrutta la tecnologia per diffondere in modo capillare news, analisi, messaggi e valori.

La programmazione dell’Emittente va dal lunedì al venerdì in due fasce orarie: 08:00-12:00 e 17:00-19:00, offrendo: trasmissioni live e on demand, radiocronache delle partite e contenuti podcast disponibili sull’App ufficiale, sui canali social e in radiovisione sul canale del bouquet digitale di Sportitalia.

A due anni dalla nascita di Radio Nerazzurra, i traguardi sportivi raggiunti dall’Inter hanno portato l’Emittente all’inaugurazione della prima edizione del premio L’Interista dell’anno: trofeo dedicato al giocatore che meglio incarna lo spirito dell’interismo. Il premio, naturalmente, si lega ai valori fondanti del club che restano al centro, preservando la storicità e le tradizioni con cui i tifosi più fedeli si identificano. Valori che vanno oltre lo spirito internazionale e l’inclinazione al cambiamento.

L’innovazione del premio consiste nella modalità digitale in cui avviene la selezione del vincitore, attraverso l’applicazione di Radio Nerazzurra. Il primo evento – interista – dove chi decide è il tifoso. L’Emittente innova la propria comunicazione per aprirsi a un pubblico sempre più digitale, per raggiungere differenti fasce d’età e per affermarsi come media nel panorama sportivo.

L’Interista dell’anno si articola in un due fasi che coinvolgono il tifoso attraverso un fitto palinsesto ricco di intrattenimento e numerosi ospiti. Nelle prime due settimane l’ascoltatore viene coinvolto in diverse attività in cui sarà chiamato a scegliere il proprio beniamino da far vincere. Al termine delle votazioni, l’Emittente trasmetterà un evento in cui verrà consegnato il premio al calciatore vincitore. Nella cerimonia saranno presenti diversi ospiti e, in quell’occasione, verrà premiato anche il tifoso interista dell’anno.

II progetto presidia le ultime giornate del calendario di Seria A TIM 2020/2021, le votazioni si svolgono da lunedì 10 Maggio a venerdì 21 Maggio, la cerimonia dell’evento il 22 maggio, data ancora viva nei ricordi del popolo nerazzurro: il giorno dell’ultima vittoria in Champions League.

Lapo De Carlo, Direttore Radio Nerazzurra: L’idea di istituire un premio nasce dalla volontà di approfondire ulteriormente il rapporto tra noi e gli ascoltatori. Fin dal primo giorno infatti i tifosi dell’Inter sono stati parte della nostra programmazione, con interventi diretti: un coinvolgimento superiore a qualunque altra emittente proprio perché intendiamo dare un valore superiore alla community di Radio Nerazzurra. Ed è per questo che il premio nasce proprio dal rapporto attivo tra noi e gli ascoltatori, tale da dare loro l’esatta percezione di quanto conti il loro parere. Il premio al miglior giocatore dell’anno nasce da questo presupposto, grazie anche alla collaborazione della società Inter e a un rapporto di fiducia reciproco che ci porterà ad organizzare altre iniziative.