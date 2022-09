Ravezzani: «Il Milan è tutto quello che l’Inter ancora non riesce a essere». Le parole del giornalista

Fabio Ravezzani ha parlato, sul suo canale Youtube, delle prestazioni di Inter e Milan dopo le vittorie contro Torino e Sampdoria. Ecco le parole del giornalista:

«A questo punto del campionato, il Milan è tutto quello che l’Inter ancora non riesce a essere. Può sembrare impietoso come giudizio, ma è un giudizio oggettivo. Il Milan ha un gioco rapido, atleticamente più espresso, più fresco. Ma vedo anche più grinta e voglia di vincere. Si è detto che nell’Inter non c’è unità e che ci sono fratture da ricomporre: il confronto in settimana conferma che c’è un fondo di verità. Difficoltà che si sono viste anche contro il Torino. Dall’Inter ci si aspetta qualcosa di meglio e qualcosa di più: che corra meno rischi. L’Inter al momento sfrutta poco le fasce: Dumfries non è al meglio, Gosens per ora è insipido. Quello che può cambiare la vita dell’Inter è ritrovare Lukaku, che praticamente non c’è ancora stato».

