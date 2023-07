Tijjani Reijnders sarà presto un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri hanno chiuso il colpo con l’AZ Alkmaar: fissate le visite mediche

Fumata bianca in arrivo per Tijjani Reijnders al Milan. Colpo in chiusura, con i rossoneri che hanno trovato l’intesa economica col calciatore e con l’AZ Alkmaar per 20 milioni di euro più bonus.

Come riferisce Fabrizio Romano su Twitter, le firme arriveranno in 2/3 giorni, mentre le visite mediche del giocatore sono state già fissate per martedì. Fonti vicine al centrocampista confermano come lui sia impaziente di vestire i colori rossoneri.

The post Reijnders Milan, ci siamo! Visite mediche prenotate: le cifre dell’affare appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG