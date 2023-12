L’Inter è impegnata anche sui dossier dei rinnovi, blindando le colonne portanti della squadra: le ultime sui prolungamenti

L’Inter non si limita al solo mercato dei nuovi acquisti, ma sta plasmando il proprio futuro anche attraverso i rinnovi contrattuali.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’accordo con Mkhitaryan è in dirittura d’arrivo e sarà ufficializzato entro la fine dell’anno: una mossa strategica per sfruttare al meglio i vantaggi del Decreto Crescita. Nel 2023, ci si aspetta l’annuncio del rinnovo di Federico Dimarco, a conferma dell’impegno del club nell’assicurare stabilità e talento.

La fiducia regna per gli accordi in corso con Lautaro e Barella, rivelando la volontà di mantenere salde le colonne portanti della squadra. Nel frattempo, si sta lavorando intensamente per superare eventuali ostacoli nelle trattative con l’entourage di Dumfries, dimostrando la determinazione nell’assicurare la continuità di talenti chiave.

Ma non è tutto: anche per Darmian, la questione del rinnovo sembra essere risolta.

