L’esterno d’attacco del Milan Alexis Saelemaekers ha evidenziato le ambizioni della sua squadra e gli errori commessi nell’ultima gara.

SportMediaset ha intervistato l’ala del Milan Alexis Saelemaekers. “Contro la Salernitana siamo stati troppo frenetici, non ci siamo presi il giusto tempo per provare a giocare e pensare. È una lezione per noi in vista delle prossime partite, dobbiamo imparare da questa situazione per non commettere ancora gli stessi errori”.

Stefano Pioli

“Certo che pensiamo allo Scudetto. Abbiamo fatto tanto tanto lavoro per essere qua dove siamo e penso che per noi è importante anche dimostrare con qualche trofeo che siamo una grande squadra. Ci pensiamo sì, ma per il momento è importante pensare partita per partita e di vincere il più possibile. Poi in futuro si vedrà se possiamo vincere lo scudetto o no. Però noi dobbiamo essere concentrati solo sulle partite, poi vedremo”.

