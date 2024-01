Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato dello stadio di San Siro, rivolgendosi a Inter e Milan in ottica ristrutturazione

Nell’intervento a Palazzo Marino, il sindaco di Milano Beppe Sala si è rivolto a Inter e Milan riguardo San Siro.

SAN SIRO – «Non solo speriamo ma siamo qua per spingere le squadre a ripensare un’ultima volta al valore che c’è nel rimanere nella città di Milano. In questi anni Inter e Milan non hanno dato apertura a ristrutturare ma hanno sempre immaginato una nuova cattedrale con la loro firma. Quindi l’unico modo per trattenere le squadre nell’area di San Siro è stato dire sì alla demolizione per fare uno stadio nuovo. Noi riteniamo che in questo momento da un lato i club stanno toccando con mano le difficoltà ad andare in altri Comuni, e dall’altro hanno situazioni economiche difficili. In questa situazione è possibile che ci ripensino. Tutto il resto sono chiacchiere»

OCCASIONE STORICA – «C’è un’occasione storica per rifare un quartiere di Milano. Vediamo se nasce da oggi un interesse. In due o in una delle squadre, noi preferiremmo tutte e due. Se così fosse potremmo favorire una verifica con loro insieme, però questo è il momento giusto»

LA PRIMA PARTE DELLE DICHIARAZIONI DI SALA

L’articolo Sala consiglia Inter e Milan: «Hanno situazioni economiche difficili. E’ possibile che ripensino a San Siro» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG