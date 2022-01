Salernitana, Colantuono: “I ragazzi sono stati stoici”

Stefano Colantuono ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi, sconfitti dal Napoli per 4-1 dopo una partita molto generosa: “Eravamo ridotti all’osso ma voglio ringraziare tutti i giocatori, che sono stati stoici. Alla fine del primo tempo c’era gente che vomitava per la fatica, soprattutto chi ha avuto il COVID e non aveva fatto allenamento. Abbiamo avuto tanti problemi, è stata una settimana difficile ma avevamo mascherato nel primo tempo”.

Scendere in campo per la Salernitana è stato un atto davvero coraggioso. Fronteggiare un Napoli affamato di punti per la sua classifica una vera e propria missione impossibile. La Salernitana esce tra gli applausi e prepara la prossima gara. Chissà che la pausa per le Nazionali possa portare qualche novità in chiave mercato.