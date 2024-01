Le parole di Simone Inzaghi, tecnico della Salernitana, prima del calcio d’inizio della partita contro la Roma

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Salernitana-Roma. Di seguito le sue parole.

SCELTE DI FORMAZIONE – «Kastanos non ha i 90′ e me lo voglio tenere per il secondo tempo. Simy titolare perchè sta facendo bene e si è meritato questa conferma. Pierozzi giocherà in un ruolo non suo, ma ce l’ha nelle corde e può farlo»

SENSAZIONI – «Sensazioni positive, dopo l’Atalanta siamo un’altra Salernitana i tifosi ci hanno dimostrato affetto, ma adesso vogliamo cambiare il trend, vogliamo ottenere punti. É chiaro che oggi è difficilissimo, con una squadra più forte di noi, ma siamo in casa e dobbiamo muovere la classifica. Mi aspetto una grande prestazione e mi aspetto di raccogliere quello che meritavamo la scorsa stagione»

DE ROSSI – «Penso sia sempre bello ritrovare i vecchi compagni sulla panchina. Quello era un gruppo speciale e ognuno fa il tifo per l’altro: oggi siamo avversari e quindi che vinca il migliore. Sono contento per lui: so quanto tiene alla Roma e so che era il suo sogno».

