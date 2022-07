Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha puntato ancora una volta il dito contro Robert Lewandowski.

Hasan Salihamidzic a Zeit-Magazin dichiara di non aver ancora digerito la decisione di andar via di Lewandowski e rivela anche un retroscena di mercato. “Il suo addio non lo comprendo affatto. Davvero, zero virgola zero. E lo dico non solo perché ho rispettato tutti i miei contratti quando ero giocatore. Avrei chiarito con la società e avrei adempiuto al mio contratto. Essere apprezzati da altre squadre non è una strada a senso unico“.

“La dirigenza del Bayern voleva rinnovare il contratto a David Alaba e ha offerto molti soldi. In quel caso c’era stato un incontro dove era stato dato un ultimatum al giocatore. In quel caso, forse, ad oggi, direi che poteva non essere necessario fissare una scadenza per un giocatore meritevole come lo era David”.

