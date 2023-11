Marko Arnautovic affiancherà Simone Inzaghi nella conferenza stampa dell’Inter alla vigilia del match di Champions col Salisburgo

E’ Marko Arnautovic a sedere accanto a Simone Inzaghi durante la conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Champions League tra Salisburgo e Inter. Le dichiarazioni.

COME STAI? – «Sto bene, 6 settimane sono state un periodo difficile fisicamente e mentalmente perché non conosco certe situazioni di infortuni. Sono tornato, ho grande voglia e cerco di aiutare la squadra»

GERARCHIE PRECISE IN ATTACCO – «Questa è una domanda per l’allenatore, non per me. Se l’allenatore mi mette in campo faccio del mio meglio per aiutare la squadra, noi abbiamo un attacco molto forte e chi merita di giocare, giocherà»

COSA TEMERE DEL SALISBURGO – «E’ una partita con grande emozione, sono tornato a casa anche se questa non è la mia città. Sono venuto qui per vincere: prima e dopo ho tanti amici, ma quando si gioca si fa di tutto per vincere»

EMOZIONI IN VISTA DI DOMANI – «Le emozioni sono tante. Io sono austriaco, torno qui per giocare una partita a livello di club. Prima e dopo siamo tutti amici, durante cerchiamo di vincere e qualificarci per il prossimo turno»

SALISBURGO

«E’ una squadra molto buona, giovane e con un buon allenatore. Negli ultimi anni ha dato grandi soddisfazioni ai suoi tifosi, ma noi vogliamo vincere»

INTER IN CAMPIONATO E CHAMPIONS- «Non posso dire che siamo i più forti. Noi facciamo le nostre cose di settimana in settimana, col mister che ci dà le tattiche e il resto ogni giorno. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma il campionato è appena iniziato. La strada è ancora lunga, ma siamo preparati per tutto»

