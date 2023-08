Samardzic torna a Udine: la trattativa per il centrocampista serbo rischia di saltare. L’Inter rimane irremovibile

Lazar Samardzic insieme alla fidanzata ha lasciato l’hotel vicino a San Siro dove ha soggiornato in questi giorni ed è tornato a Udine. Il cambio di procura (dalla Pimenta alla L10S Sports, con il padre comunque primattore della vicenda) ha portato un terremoto nella trattativa: la volontà dei nuovi agenti di chiedere più soldi per le commissioni e per l’ingaggio del numero 24 bianconero ha indispettito i dirigenti di viale dell’Inter che venerdì hanno respinto l’assalto dell’entourage del calciatore.

Tra 12 e 13 agosto ci sono stati nuovi contatti telefonici, ma il club della famiglia Zhang rimane irremovibile e a questo punto, anche per una questione di principio, ritiene indispensabile non cedere: non accetta che le carte in tavola siano cambiate in questo modo. Solo un “ravvedimento” di Samardzic, che è tornato a Udine dopo aver avvertito l’Inter, può portare a chiudere un affare che sembrava già a posto. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

