Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo in conferenza stampa parla prima del derby contro il Genoa, uno scontro salvezza.

Queste le parole dell’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo sul derby in vista contro il Genoa: “Innanzitutto dobbiamo avere la consapevolezza di cosa rappresenta questa partita. I calciatori lo sanno. È importantissimo per il nostro obiettivo e oltretutto è il derby. Una partita che vale 3/4 di stagione. I calciatori lo sanno. La gestione si fa da sola, ma non lo dico per semplificare.“

Aggiunge il tecnico: “Ho la mia piccola esperienza di derby a Genova, li ho sempre gestiti in una determinata maniera. So qual è la posta in palio e devo fare in modo che i calciatori siano concentrati sulla tipologia di partita che vogliamo fare.”

Sulla corsa salvezza: “Che fosse finita dopo Venezia non l’ho mai pensato. Il campionato è molto equilibrato. Ci sono partite che prima che si giocano possono dare l’idea di un risultato e poi invece ne arriva un altro. Nessuno pensava che l’Inter perdesse a Bologna.“

Il pensiero di tutti: “Nessuno pensava che la Salernitana facesse nove punti. Non faccio tabelle. Non stilo classifica. So che la domenica può accadere di tutto. Che dovessimo lottare fino alla fine ne ero consapevole, anche dopo la partita contro il Venezia.” Conclude in questa maniera il tecnico.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG