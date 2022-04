Sassuolo, Dionisi tecnico della squadra neroverde parla in vista del match contro il Napoli. Queste le parole del tecnico.

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi parla della sfida contro il Napoli. Queste le sue parole sulla squadra partenopea: “Dobbiamo riscattare la sconfitta contro al Juventus. Guardiamo avanti e dovremo confermarci sulla prestazione fatta, perché se saremo bravi potremo tornare a casa con un risultato positivo. Abbiamo diverse motivazioni, stimoli ma ci saranno anche difficoltà nell’affrontare un Napoli ferito. Vogliamo il risultato. Penso a loro come avversario e non guardo alla classifica. Non ci interessa la lotta scudetto.“

Le condizioni dei giocatori: “Traoré non ci sarà. Berardi ha lavorato bene tutta la settimana e sta recuperando la condizione. Mancheranno poi anche Obiang, Romagna, Toljan e Harroui.”

Sulle dichiarazioni di Djuricic: “Credo abbia sbagliato a dire quello che ha detto e se l’ha detto. E’ un ottimo giocatore e un bravo ragazzo e non sono certo abbia detto quelle parole. Domani ci sarà con noi. Magari da qui alla fine le cose potrebbero ribaltarsi anche in ottica rinnovo. Chi lo sa…“. Conclude l’allenatore dei neroverdi.

